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Газета.ру

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В Китае задержали сотрудника пиццерии, посыпавшего пиццу своей перхотью

В Китае задержали сотрудника пиццерии, посыпавшего пиццу своей перхотью

Сотрудника пиццерии в Ханчжоу задержали после того, как в сети появились кадры, на которых он посыпает готовую пиццу своей перхотью, пишет Sohu.

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