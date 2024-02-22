Ученые сильно обеспокоены причиной ночного образа жизни горных козлов в Европе

Альпийский козерог, вид, обитающий в горных регионах Европы, стал более активен ночью.Причина, по которой горные козлы в Европе становятся ночными, вызывает сильное беспокойство у ученых, альпийский козерог, вид, обитающий в горных регионах Европы, стал более активен ночью, сообщает Indy100.