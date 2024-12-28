Наш любимый Арбат (он же переулок Казачки Анны)❄️✨ засияет новогодней иллюминацией. Сегодня работники службы благоустройства приступили к монтажу светодиодных дюралайтов в виде звёздочек.
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Наш любимый Арбат (он же переулок Казачки Анны)❄️✨ засияет новогодней иллюминацией. Сегодня работники службы благоустройства приступили к монтажу светодиодных дюралайтов в виде звёздочек.