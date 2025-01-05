Готовится к расставанию: Клуни решил подвергнуть свой брак серьезному испытанию

Актер надеется, что ему удастся сохранить семью в разлуке. Джорджу Клуни Предстоит долгая разлука с Амаль LEGION-MEDIAДжордж Клуни удивил своих фанатов неожиданным решением: актер объявил, что ближайшие полгода он и его жена Амаль проведут врозь.