Готовится к расставанию: Клуни решил подвергнуть свой брак серьезному испытанию

Актер надеется, что ему удастся сохранить семью в разлуке. Джорджу Клуни Предстоит долгая разлука с Амаль LEGION-MEDIAДжордж Клуни удивил своих фанатов неожиданным решением: актер объявил, что ближайшие полгода он и его жена Амаль проведут врозь.
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