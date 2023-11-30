Фильм звёздного фигуриста из ВГИКа стал лауреатом кинофестиваля в Мексике

Российский режиссер, выпускник ВГИКа, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Максим Шабалин стал лауреатом VII Международного кинофестиваля авторского кино в Мексике за свой дебютный полнометражный фильм «Времена года».
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