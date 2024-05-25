В США назвали эскалацией призывы использовать оружие НАТО для ударов вглубь РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие представители западных стран, которые поощряют использование натовского оружия на Украине для ударов вглубь России, являются прямой эскалацией и нарушают международное право.
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