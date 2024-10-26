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Московский комсомолец в Израиле

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Видео из бункера Генштаба: израильские генералы звонят в Тегеран

Видео из бункера Генштаба: израильские генералы звонят в Тегеран

В подземном командном бункере ВВС ЦАХАЛа в Кирии (военной штаб-квартире в Тель-Авиве) операцией руководят: Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Херци Халеви и командующий ВВС ЦАХАЛа Томер БарОперация проводится в ответ на многомесячные атаки со стороны иранского режима против Государства Израиль .

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