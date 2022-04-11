Происшествия

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В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

В 2021 году в органы внутренних дел Нижегородской области поступил ряд заявлений от граждан о совершении в отношении них мошеннических действий.

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