Вонь и примеси: жители Калачинска пожаловались Бастрыкину на странную воду в кранах. По их словам, у нее резкий неприятный запах и осадок.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вонь и примеси: жители Калачинска пожаловались Бастрыкину на странную воду в кранах. По их словам, у нее резкий неприятный запах и осадок.