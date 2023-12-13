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Байден высморкался, когда Зеленский благодарил его за новый пакет санкций

Байден высморкался, когда Зеленский благодарил его за новый пакет санкций

Президент Соединенных Штатов Джо Байден высморкался, когда украинский лидер Владимир Зеленский благодарил его на пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме, за новый пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

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Комментарии
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Иван Щукин
Да Бидону срать на этого придурка, у него свои интересы по выделению денег Украине!
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13 час.

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