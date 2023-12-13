Байден высморкался, когда Зеленский благодарил его за новый пакет санкций

Президент Соединенных Штатов Джо Байден высморкался, когда украинский лидер Владимир Зеленский благодарил его на пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме, за новый пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации.
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