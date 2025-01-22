В народном календаре сегодня Филиппов день. В центре внимания домашние, хозяйственные дела – праздники закончились, пора приводить себя и дом в порядок, а также походы в баню.
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В народном календаре сегодня Филиппов день. В центре внимания домашние, хозяйственные дела – праздники закончились, пора приводить себя и дом в порядок, а также походы в баню.