Владельцам собак рассказали, как подготовить питомца к поездке на дачу

В первую очередь специалист посоветовал обеспечить безопасность животного в автомобиле В дачный сезон владельцы собак чаще обращаются в ветеринарные клиники из-за травм, отравлений и других происшествий с питомцами.
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