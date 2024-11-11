Прямой авиарейс свяжет Владивосток и историческую столицу Китая

Очередной маршрут свяжет Владивосток и КНР. В этот раз жители столицы Дальнего Востока смогут отправиться в исторический культурный центр Китая — город Сиань, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Владивосток.