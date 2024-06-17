Белый дом пытался оправдаться из-за очередного неловкого поведения Байдена

Американский лидер Джо Байден оконфузился на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе. Его попытался оправдать заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс на своей странице в социальной сети X* (бывшей Twitter).
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