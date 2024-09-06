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Более 450 тыс. человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Более 450 тыс. человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

В столице проходят выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва. Также горожане выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.

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