Более 450 тыс. человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

В столице проходят выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва. Также горожане выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.