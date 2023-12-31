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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Состояние внутри коллектива неосязаемо, и это сложно описать. Но когда команда играет как одно целое – это чувствуется. У нас этого нет»

«Мы не нашли в себе того чувства, которое необходимо каждой хорошей команде, когда вы все играете как одно целое.

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