В Пуровском районе пройдет конкурс на лучшую школьную столовую

В Пуровском районе проведут конкурс на лучшую школьную столовую. Об этом сообщил на совещании с ответственными за питание руководителями Кирилл Трапезников, подводя итоги проверки столовых в учебных заведениях района.
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