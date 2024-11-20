Венесуэла раскритиковала США за признание Гонсалеса законным президентом

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что народ Венесуэлы, якобы, выбрал президентом представителя оппозиции Эдмундо Гонсалеса раскритиковал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, 19 ноября сообщает TeleSUR.
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