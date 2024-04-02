Конгрессмен Масси призвал Соединённые Штаты выйти из НАТО

США должны покинуть Североатлантический альянс, заявил республиканец Томас Масси.Член Палаты представителей США от Республиканской партии прокомментировал сообщения о том, что штат Гавайи не подпадает под действие статьи о коллективной обороне Устава альянса.
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