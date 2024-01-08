В западном шоу-бизнесе в минувшем году случилось сразу несколько красивых и важных бракосочетаний. Западные звезды, которые в 2023 году сыграли свадьбы: Анна Курникова, Канье Уэст, Марк Энтони и другие LEGION-MEDIA, IMAGO/mpi04/globallookpress.