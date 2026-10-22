Очередной акт вандализма зафиксировали в Костомукше. По информации администрации Костомукшского округа, в ночь на 21 октября двое несовершеннолетних сначала наносили удары по опоре освещения, а затем сломали шкаф со светофорным оборудованием, внутри которого находятся кабели и другие элементы ….