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Атомный подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» прибыл на Камчатку к месту постоянного базирования

Атомный подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» прибыл на Камчатку к месту постоянного базирования

Новейший атомный подводный ракетный крейсер "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") прибыл к месту постоянной дислокации на Камчатке, торжественная церемония встречи прошла в Вилючинске, где теперь будет базироваться подводный ракетоносец.

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