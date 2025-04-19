NYT: в США не обсуждают новые пакеты военной помощи Киеву

США в настоящий момент не ведут активных обсуждений о выделении новых пакетов военной помощи Украине после исчерпания ранее утверждённых ресурсов, предоставленных администрацией бывшего президента Джо Байдена.
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