"Коммерсантъ": МВД усилит проверку иностранцев в аэропортах Москвы

Российские власти усилят проверки иностранцев во всех московских аэропортах. Граждан других государств в этих авиагаванях будут при въезде фотографировать, им также придется сдавать отпечатки пальцев, рассказал первый замглавы российского МВД Александр Горовой в интервью "Коммерсанту".
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