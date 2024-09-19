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"Коммерсантъ": МВД усилит проверку иностранцев в аэропортах Москвы

"Коммерсантъ": МВД усилит проверку иностранцев в аэропортах Москвы

Российские власти усилят проверки иностранцев во всех московских аэропортах. Граждан других государств в этих авиагаванях будут при въезде фотографировать, им также придется сдавать отпечатки пальцев, рассказал первый замглавы российского МВД Александр Горовой в интервью "Коммерсанту".

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