"Коммерсантъ": МВД усилит проверку иностранцев в аэропортах Москвы

Российские власти усилят проверки иностранцев во всех московских аэропортах. Граждан других государств в этих авиагаванях будут при въезде фотографировать, им также придется сдавать отпечатки пальцев, рассказал первый замглавы российского МВД Александр Горовой в интервью "Коммерсанту".