«Кто под красным знаменем раненый идёт»

В нескольких предыдущих статьях мы уже вспоминали об Иване Кочубее и Григории Котовском. Николай Александрович Щорс, которого в СССР называли «украинским Чапаевым» – ещё один основательно подзабытый герой Гражданской войны.
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