Вильфанд: теплая погода этой зимой будет преобладать над сильными морозами

Прогноз относится к европейской территории России Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири будет преобладать теплая погода, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.