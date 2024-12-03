Вильфанд: теплая погода этой зимой будет преобладать над сильными морозами

Прогноз относится к европейской территории России Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири будет преобладать теплая погода, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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