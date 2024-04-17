Ликвидированы опытный снайпер и его группа прикрытия: ВС РФ уничтожили стрелков ВСУ на Артёмовском направлении

Группа российских снайперов из уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ликвидировала опытного снайпера одного из спецподразделений ВСУ и его группу прикрытия, состоявшую из семи человек, заявили в Минобороны РФ.
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