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Корне после победы за 3:17: «Увидимся в четвертьфинале, если я ходить смогу»

В 1/4 она обыграла Кайю Канепи – 7:6(1), 5:7, 6:4. «Пришлось копнуть очень, очень, очень глубоко. Большой респект Кайе, это была адская битва .

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