Корне после победы за 3:17: «Увидимся в четвертьфинале, если я ходить смогу»

В 1/4 она обыграла Кайю Канепи – 7:6(1), 5:7, 6:4. «Пришлось копнуть очень, очень, очень глубоко. Большой респект Кайе, это была адская битва .
Популярные статьи
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Shaman выступит на «Газпром Арене» 9 сентября
- Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»
Свежие комментарии