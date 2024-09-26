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Киев призвал не поддерживать мирный план Китая

Киев призвал не поддерживать мирный план Китая

Украина призвала страны мира отказаться от поддержки мирного плана Китая, который собирается вести закулисную работу в ООН с целью расширить количество сторонников своего плана с более выгодными для России условиями.

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