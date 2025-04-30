Первые в этом сезоне паломники прибыли в Медину для совершения хаджа

Первую группу паломников, совершающих хадж, принял министр транспорта и логистических услуг Саудовской Аравии Салех Аль-Джассер 29 апреля в международном аэропорту имени короля Абдель Азиза в Джидде, сообщает Arab News.
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