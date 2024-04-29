Самарцы сняли на видео подростков, гулявших по заброшенным американским горкам

Жители Самара, проживающие рядом с парком Дружбы, расположенным рядом со станцией метро «Советская», сняли на видео компанию подростков, который карабкались по заброшенным американским горкам на большой высоте .
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