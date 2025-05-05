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Силы ПВО отразили атаку пяти летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО отразили атаку пяти летевших на Москву беспилотников

О пяти сбитых дронах ВСУ, которые держали курс на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву, заявил ночью 6 мая Сергей Собянин.

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