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Более 500 компаний Новосибирской области уже получили экспортную господдержку в 2024 году

Более 500 компаний Новосибирской области уже получили экспортную господдержку в 2024 году

Предприятия региона активнее выходят на международный рынок и осваивают новые направления экспорта.Меры поддержки, реализуемые правительством Новосибирской области и Центром поддержки экспорта на базе регионального центра "Мой бизнес", позволяют компаниям региона всё громче заявлять о себе на международной арене.

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