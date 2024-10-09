Более 500 компаний Новосибирской области уже получили экспортную господдержку в 2024 году

Предприятия региона активнее выходят на международный рынок и осваивают новые направления экспорта.Меры поддержки, реализуемые правительством Новосибирской области и Центром поддержки экспорта на базе регионального центра "Мой бизнес", позволяют компаниям региона всё громче заявлять о себе на международной арене.