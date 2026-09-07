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Калужские новости

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Х5 Медиа: домашние животные влияют на потребительские привычки россиян

Х5 Медиа: домашние животные влияют на потребительские привычки россиян

Исследование охватило 2,1 млн клиентов «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Чижика» за период с января по июль 2026 года, выявив, что владельцы животных чаще совершают спонтанные покупки и активнее пользуются онлайн-доставкой.

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