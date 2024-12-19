Теннисистка Диана Шнайдер положит призовые за Олимпиаду-2024 на банковский счет

Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью YouTube-каналу BetBoom Tennis раскрыла, как планирует распорядиться призовыми, которые получила за свое выступление на летних Олимпийских играх - 2024 в Париже.
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