The Daily Telegraph: AstraZeneca отзывает свою вакцину на фоне судебной тяжбы

Фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру из-за судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает.
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