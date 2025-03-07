Американские тарифы сильно ударили по китайскому экспорту

Импорт КНР в январе-феврале 2025 года рухнул до полуторалетнего минимумаReuters читайте на monocle.ruИмпорт КНР в январе-феврале 2025 года рухнул до полуторалетнего минимумаРост китайского экспорта в начале 2025 года замедлился сильнее, чем ожидалось, пишет CNBC, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.
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