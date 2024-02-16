Информатора ФБР Александра Смирнова обвинили во лжи по делу Байденов

Бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в даче ложных показаний по делу о причастности действующего президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.
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