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Информатора ФБР Александра Смирнова обвинили во лжи по делу Байденов

Информатора ФБР Александра Смирнова обвинили во лжи по делу Байденов

Бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в даче ложных показаний по делу о причастности действующего президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.

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