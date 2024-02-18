51 петербуржца привлекли к «административке» за организацию массовых беспорядков

Ещё два дела было отложено. Суды Петербурга рассмотрели материалы в отношении 51 человека, обвиняемых по статье «Организация массового одновременного пребывания в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».
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