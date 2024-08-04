Котельники, Верхняя Курья, Одинцово – далее везде? От силовиков потребовали "жёстких мер"

Владислав Владислав Надо гнать в ШЕЮ из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья. У этих мигрантов есть право жить по кишлакам, в их национальных государствах. Вот пусть там и живут, в России они БЕЗ НАДОБНОСТИ!

Сергей Трофимов да видать и тебе мигранты заплатили что бы ты за них заступался ну нечего скоро ты будешь их задници целовать что б тебя не убили эти мигрантофашисты