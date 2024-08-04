Котельники, Верхняя Курья, Одинцово – далее везде? От силовиков потребовали "жёстких мер"

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«Бездействие органов государственной власти и местного самоуправления считаем вопиющим и недопустимым» Беспредел мигрантов в России, особенно в Москве и Московской области, давно перешёл все рамки.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в ШЕЮ из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья. У этих мигрантов есть право жить по кишлакам, в их национальных государствах. Вот пусть там и живут, в России они БЕЗ НАДОБНОСТИ!
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10 час.
Сергей Трофимов
да видать и тебе мигранты заплатили что бы ты за них заступался ну нечего скоро ты будешь их задници целовать что б тебя не убили эти мигрантофашисты
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4 час.
Андрей Тихонов
Всё чурбанов в мАскву, чтоб их главный оленевод кирпичами спал от проблем
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4 час.

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