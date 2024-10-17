Очередная инновация по-американски. Самолет-невидимка «Аврора X-Plane» будет взлетать, и садиться вертикально

69 прочтений Сегодня Отдельно созданное подразделение компании Боинг под названием «аврора» показала свою концепцию самолета, который будет, по их версии, незаметно проникать в так называемые спорные территории и приземляться, и взлетать вертикально.
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