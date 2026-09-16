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После дождей участок покрылся грибами: как понять, какие оставить, а от кого избавляться сразу

После дождей участок покрылся грибами: как понять, какие оставить, а от кого избавляться сразу

Внезапное появление грибов в саду вызывает тревогу, так как указывает на изменения в почве. Но их значение зависит от вида грибов.

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