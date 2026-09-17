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Царьград

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Архиепископ Аджапахян выиграл суд против лишённого сана иерея

Архиепископ Аджапахян выиграл суд против лишённого сана иерея

Армянская судебная инстанция вынесла решение по иску архиепископа Микаэла Аджапахяна, ответчиком по которому выступал Степан Асатрян — бывший настоятель монастыря Ованаванк, лишённый духовного сана.

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