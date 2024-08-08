Указ подписали: приятный сюрприз коснется пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет в августе Ольга БезродняяС заботой о пожилых людях, региональные власти решили разнообразить их досуг, подготовив приятный сюрприз: теперь они смогут бесплатно участвовать в экскурсиях.