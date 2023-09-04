Новый учебник ИСТОРИИ... или от чего так штырит либерах и "свидетелей" секты СССР...

"или от чего так штырит либерах и "свидетелей" секты СССР" Дебило кончито, ты говори, да не заговаривайся. Твоя педрилья харя до сих пор дымит смрадом на земле, потому что ИМЕННО СССР дал тебе, паскуде, родиться и выжить, на белом свете. Тварь конченая ты.

СК

Сергей Ковалев

всегда представлял воспитание гораздо более широким полем, чем только одна патриотичность. этим не отрицаю, этим обращаю внимание, что воспитания, как такового, нет от слова совсем. ибо воспитание требует идеологии, а идеология требует исходной (базовой) идеи. мысль о том, что Союз проиграл идеологически не корректна по сути, вся "идеология" того времени строилась на желудочно-кишечно-тряпочной основе. и эта основа продолжает "сидеть" в сознании поколений до настоящего времени. взамен ничего, кроме патриотичности... мало, товарищи составители учебника, очень мало! даже не половинчатость, так, обозначили нечто, а "до руды" даже не пробовали добраться.