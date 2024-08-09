Стало известно, когда в России будут штрафовать за опасное вождение

Под опасным вождением подразумеваются такие действия, как игнорирование требований уступить дорогу при наличии преимущественного права, маневры в условиях плотного потока, несоблюдение дистанции и бокового интервала, а также резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП, и препятствование обгону.