Стало известно, когда в России будут штрафовать за опасное вождение

Под опасным вождением подразумеваются такие действия, как игнорирование требований уступить дорогу при наличии преимущественного права, маневры в условиях плотного потока, несоблюдение дистанции и бокового интервала, а также резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП, и препятствование обгону.
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