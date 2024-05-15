Столетний экс-президент США умирает в хосписе

Специализирующееся на освещении деятельности высших органов власти в США американское издание The Hill пишет о том, как умирает в хосписе практически в столетнем возрасте 39-й президент США, демократ Джимми Картер, считающийся сейчас самым долгоживущим американским президентом в истории.
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