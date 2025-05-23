Родители и учителя школы № 20 в Ижевске высказались против объединения со школой №65

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется реорганизация школы №20 путём присоединения к ней школы №65. Родители и педагоги «двадцатки» выступают против – они уверены, что это ухудшит условия обучения и нарушит санитарные нормы и в без того переполненной школе.
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