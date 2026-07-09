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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» отказалась от варианта с тренером Паоло Гальбьяти, команду может возглавить Александер Секулич

« Барселона » все еще не может решить вопрос с главным тренером после ухода Хавьера Паскуаля. Клуб не был готов к расставанию со специалистом.

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