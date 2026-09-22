Между Украиной и Венгрией разгорелся публичный дипломатический конфликт. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с критикой «неоправданно конфронтационных заявлений» венгерского руководства, а новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ответил Киеву, обвинив украинскую сторону в нарушении суверенных процедур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Вам нужно уйти»:...
- Россия выпускает ...
- ЮГ Меркель раскрыла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым