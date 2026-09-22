Скандал между Киевом и Будапештом: Сибига и Мадьяр обменялись жёсткими заявлениями

Между Украиной и Венгрией разгорелся публичный дипломатический конфликт. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с критикой «неоправданно конфронтационных заявлений» венгерского руководства, а новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ответил Киеву, обвинив украинскую сторону в нарушении суверенных процедур.